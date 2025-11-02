Нутрициолог рассказала, как выбрать хлеб

«Пшеничная мука часто отбелена и содержит много глютена как провокатора аутоиммунных заболеваний и кишечной проницаемости. Дрожжи могут способствовать избыточному брожению в кишечнике, вызывая вздутие живота. Сахар нарушает метаболизм глюкозы и ведет к рискам диабета и онкологии», — подчеркнула специалист.