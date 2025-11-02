Ричмонд
Нутрициолог рассказала, как выбрать хлеб

Масленникова: в составе хлеба не должно быть дрожжей, сахара и масел.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В составе хлеба не должно быть пшеничной муки, дрожжей, сахара, подсолнечного и растительного масел, сообщила РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.

«При выборе хлеба внимательно читаем состав, избегаем или минимизируем по содержанию пшеничную муку, дрожжи, сахар, подсолнечное, растительное масло, маргарин, спред», — рассказала Масленникова.

Нутрициолог отметила, что пшеничная мука может стать провокатором аутоиммунных заболеваний, дрожжи способны вызвать вздутие живота, а сахар — повысить риски возникновения диабета.

«Пшеничная мука часто отбелена и содержит много глютена как провокатора аутоиммунных заболеваний и кишечной проницаемости. Дрожжи могут способствовать избыточному брожению в кишечнике, вызывая вздутие живота. Сахар нарушает метаболизм глюкозы и ведет к рискам диабета и онкологии», — подчеркнула специалист.

Отдельное внимание эксперт посоветовала уделить продуктам, которые содержат трансжиры, так как они повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Подсолнечное, растительное масло, маргарин, спред содержат трансжиры, которые повышают уровень “плохого холестерина” и ведут к рискам развития сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила Масленникова.

Нутрициолог также напомнила про вред эмульгаторов, консервантов, красителей и вкусовых добавок в составе продуктов.