Собаки умеют любить, заявил кинолог

Также собаки способны чувствовать отвращение и отторжение, но только в отношении еды и неприятных запахов. К людям испытывать презрение они не умеют — это более сложная эмоция, отметил Голубев. Таким сложным эмоциям, как зависть и обида, в жизни питомца тоже нет места, потому что собаки просто не способны выстраивать столь сложные и хитрые логические цепочки, как люди, подчеркнул эксперт. Если питомцу что-то не нравится, он может отфыркиваться, отворачивать голову. Важно вовремя избавиться от источника неприятных эмоций и не перепутать возможные физические симптомы, такие как тошнота и рвота, с реальным отравлением, предупредил он.