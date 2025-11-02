Ричмонд
Автор проекта тоннеля между Россией и США раскрыл дату начала его разработки

Ученый Разбегин: разработка проекта тоннеля Россия-США началась в 90-х годах.

Источник: Комсомольская правда

Работы по исследованию технических возможностей строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской стартовали ещё в 1990-е годы. Об этом рассказал РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.

«Современная история тоннеля началась в 90-х. Мы создали координационный совет, куда вошли представители ключевых министерств, проектных, академических и исследовательских институтов, а также заинтересованных регионов», — сообщил Разбегин.

Он также добавил, что в рамках этой структуры была развёрнута масштабная программа исследований, которая велась не только на бумаге, но и с проведением полевых инженерно-геологических изысканий, проработкой технических решений и экономических расчётов.

Ранее Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, говорил о перспективах сооружения тоннеля через Берингов пролив.

По его словам, используя современные технологии компании Boring Company, этот проект может стать символическим «тоннелем Путина-Трампа», который объединит Евразию и Америку.

