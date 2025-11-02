Банк Revolut прекращает обслуживать некоторых россиян: что известно

«После проверки вашего аккаунта Revolut, мы вынуждены сообщить вам, что больше не сможем предоставлять вам свои услуги. Ваш аккаунт будет закрыт, а договор с нами будет расторгнут 31 декабря 2025 года», — следует из текста рассылки.