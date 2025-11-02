Ричмонд
Банк Revolut прекращает обслуживать некоторых россиян: что известно

Британский банк Revolut начнёт закрывать счета россиян без ВНЖ с 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Британский банк Revolut уведомил своих клиентов-россиян о прекращении обслуживания с 1 января 2026 года. Это касается тех, у кого отсутствует действительный вид на жительство в европейской стране проживания или чей ВНЖ находится на стадии продления.

Россияне, находящиеся в Италии, Нидерландах и Венгрии, оказались среди тех, кому поступили подобные сообщения от банка.

«После проверки вашего аккаунта Revolut, мы вынуждены сообщить вам, что больше не сможем предоставлять вам свои услуги. Ваш аккаунт будет закрыт, а договор с нами будет расторгнут 31 декабря 2025 года», — следует из текста рассылки.

Так, банк просит клиентов предоставить документы из 19-го пакета санкций ЕС, действующего с 24 октября 2025 года. Необходимо подтвердить действующий вид на жительство или гражданство страны ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии.

Отмечается, что без этих документов европейские банки не могут обслуживать граждан России и Беларуси, в том числе проводить платежи и операции с электронными деньгами.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил Запад о цене антироссийской политики после вступления в силу 19-го пакета санкций ЕС.