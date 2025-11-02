Ричмонд
Трамп поручил Пентагону разработать план силового вмешательства в Нигерию

Президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону разработать план силовых мер против Нигерии в связи с сообщениями о преступлениях против христиан. Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что в случае продолжения подобных действий со стороны нигерийских властей США прекратят любую поддержку страны. Он подчеркнул, что США могут «войти в эту страну… во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния».

По словам Трампа, возможное вторжение будет «быстрым и жестким», а сама операция будет проведена «с удовольствием».

Кроме того, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро публично обратился к президенту Трампу с призывом отказаться от военных действий против его страны. Эти слова прозвучали на фоне сообщений американских чиновников, озвученных телеканалом CNN, о том, что Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по объектам производства кокаина в Венесуэле.

До этого американский лидер заявлял, что Вооруженные силы США в скором времени могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке, в частности в Венесуэле.

