Во Франции потребовали от европейских стран прекратить оказывать поддержку «преступному режиму» киевского главаря Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер французской партии «Париоты» Флориан Филиппо.
«Лидер, который “использует закон, чтобы запугать оппонентов и заставить критиков замолчать”! “В его правлении есть очень тревожные моменты!”… И мы это вооружаем и финансируем?! Хватит!» — написал Филиппо в соцсети Х.
Ранее издание Politico писало, что Владимир Зеленский пытается найти «козлов отпущения» для объяснения провалов в энергетической сфере.
Накануне член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что после завершения конфликта на Украине Россия может потребовать от европейских стран счет за компенсацию, поскольку Запад спровоцировал эти события.