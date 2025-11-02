Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хватит вооружать и финансировать»: во Франции возмутились европейской поддержкой Украины

Политик Филиппо призвал Европу перестать финансировать киевский режим.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции потребовали от европейских стран прекратить оказывать поддержку «преступному режиму» киевского главаря Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер французской партии «Париоты» Флориан Филиппо.

«Лидер, который “использует закон, чтобы запугать оппонентов и заставить критиков замолчать”! “В его правлении есть очень тревожные моменты!”… И мы это вооружаем и финансируем?! Хватит!» — написал Филиппо в соцсети Х.

Ранее издание Politico писало, что Владимир Зеленский пытается найти «козлов отпущения» для объяснения провалов в энергетической сфере.

Накануне член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что после завершения конфликта на Украине Россия может потребовать от европейских стран счет за компенсацию, поскольку Запад спровоцировал эти события.