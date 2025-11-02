В Индии стартовал Кубок мира по шахматам с участием казахстанцев

Проигравшие в полуфиналах сыграют матч за третье место. Три призера Кубка мира получат путевки в турнир претендентов. Он определит соперника действующего чемпиона мира Доммараджу Гукеша (2767) в матче за шахматную корону. Сам индус посеян на Гоа под первым номером.