В Индии стартовал Кубок мира по шахматам с участием казахстанцев

25-летний гроссмейстер Денис Махнев (2525), игравший белыми, на 43-м ходу принял поздравления от Диего Флореса (2558). В обоюдоострой позиции аргентинский гросс увидел неминуемое фиаско.
19-летний международный мастер Сатбек Ахмадинов (2372) черными проиграл Пранешу Муринетхинаму (2611). Для первой виктории на домашнем Кубке мира-2025 индийскому гроссмейстеру понадобилось 48 ходов.
25-летний Алишер Сулейменов (2491), 21-летний Казыбек Ногербек (2543) и 17-летний Алдияр Ансат (2471) свои партии завершили вничью. Причем Сулейменов и Алдияр — черными. Сегодня все оппоненты поменяются цветом фигур.
206 шахматистов из 82-х стран фигурируют в турнирной сетке Кубка мира. Все казахстанцы начали соревнования с первого раунда. Со второго стартуют 50 лучших по рейтингу.
По регламенту в каждом раунде оппоненты в течение двух дней играют две классические партии. В случае равного счета на третий день играется тай-брейк в рапид и блиц.
Проигравшие в полуфиналах сыграют матч за третье место. Три призера Кубка мира получат путевки в турнир претендентов. Он определит соперника действующего чемпиона мира Доммараджу Гукеша (2767) в матче за шахматную корону. Сам индус посеян на Гоа под первым номером.
Общий призовой фонд турнира, который первоначально планировалось провести в Дели, составит $2 млн. Победитель получит $120 тыс.
Подобный женский турнир, проходивший в июльском Батуми, выиграла Дивья Дешмух. Теперь индийский гроссмейстер сыграет в мужской компании на Гоа.
В Кубке мира среди женщин принимало участие трио казахстанских шахматисток. Успешнее всех выступила 19-летняя Меруерт Камалиденова, едва не пробившаяся в четвертьфинал. Ее ровесница Амина Каирбекова проиграла в первом круге, а 15-летняя Елназ Калиахмет — в третьем.