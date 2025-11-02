Ричмонд
В Индии стартовал Кубок мира по шахматам с участием казахстанцев

В первый игровой день Кубка мира по шахматам среди мужчин, начавшемся на Гоа, пятеро казахстанцев трижды сыграли вничью. При одной победе и поражении.

Источник: Курсив

25-летний гроссмейстер Денис Махнев (2525), игравший белыми, на 43-м ходу принял поздравления от Диего Флореса (2558). В обоюдоострой позиции аргентинский гросс увидел неминуемое фиаско.

19-летний международный мастер Сатбек Ахмадинов (2372) черными проиграл Пранешу Муринетхинаму (2611). Для первой виктории на домашнем Кубке мира-2025 индийскому гроссмейстеру понадобилось 48 ходов.

25-летний Алишер Сулейменов (2491), 21-летний Казыбек Ногербек (2543) и 17-летний Алдияр Ансат (2471) свои партии завершили вничью. Причем Сулейменов и Алдияр — черными. Сегодня все оппоненты поменяются цветом фигур.

206 шахматистов из 82-х стран фигурируют в турнирной сетке Кубка мира. Все казахстанцы начали соревнования с первого раунда. Со второго стартуют 50 лучших по рейтингу.

По регламенту в каждом раунде оппоненты в течение двух дней играют две классические партии. В случае равного счета на третий день играется тай-брейк в рапид и блиц.

Проигравшие в полуфиналах сыграют матч за третье место. Три призера Кубка мира получат путевки в турнир претендентов. Он определит соперника действующего чемпиона мира Доммараджу Гукеша (2767) в матче за шахматную корону. Сам индус посеян на Гоа под первым номером.

Общий призовой фонд турнира, который первоначально планировалось провести в Дели, составит $2 млн. Победитель получит $120 тыс.

Подобный женский турнир, проходивший в июльском Батуми, выиграла Дивья Дешмух. Теперь индийский гроссмейстер сыграет в мужской компании на Гоа.

В Кубке мира среди женщин принимало участие трио казахстанских шахматисток. Успешнее всех выступила 19-летняя Меруерт Камалиденова, едва не пробившаяся в четвертьфинал. Ее ровесница Амина Каирбекова проиграла в первом круге, а 15-летняя Елназ Калиахмет — в третьем.