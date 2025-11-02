В Хабаровске сгорела квартира в трёхэтажке, спасено 16 человек, 1 пострадал

Более десятка человек, в том числе дети, были спасены пожарными, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС по региону.
Возгорание произошло 1 ноября на первом этаже дома, огонь охватил 10 квадратных метров. Дым пошёл в подъезд, из-за чего срочно потребовалось выводить соседей на улицу. До приезда пожарных пять человек вышли из здания самостоятельно, ещё 16 человек, включая двоих детей, были эвакуированы спасателями.
Одна из спасённых, 19-летняя девушка, отравилась дымом. Её увезли в больницу для оказания необходимой медпомощи. Других пострадавших в результате ЧП нет.
Пожарные оперативно ликвидировали пламя — на это потребовалось всего 10 минут. Что стало причиной пожара, теперь предстоит выяснить дознавателям МЧС.