В Хабаровске сгорела квартира в трёхэтажке, спасено 16 человек, 1 пострадал

Возгорание произошло 1 ноября на первом этаже дома, огонь охватил 10 квадратных метров. Дым пошёл в подъезд, из-за чего срочно потребовалось выводить соседей на улицу. До приезда пожарных пять человек вышли из здания самостоятельно, ещё 16 человек, включая двоих детей, были эвакуированы спасателями.