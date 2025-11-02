Ричмонд
Стало известно, когда писатель Прилепин отправится в зону спецоперации

Прилепин отправится в зону СВО не раньше середины ноября.

Источник: Комсомольская правда

Поездка писателя Захара Прилепина в зону проведения специальной военной операции запланирована на период после середины ноября. Об этом сообщила пресс-служба писателя.

«Еще две недели точно нет», — уточнил собеседник агентства.

Как ранее сообщалось, Прилепин планирует подписать контракт с Минобороны России для возвращения в зону боевых действий. В беседе с агентством он объяснил свой шаг внутренним чувством ответственности.

Накануне писатель Прилепин заявил о творческой паузе, которая продлится как минимум весь срок его службы по военному контракту.

Кроме этого, из-за активных командировок писатель заранее готовит контент для своей программы. Как он уточнил, уже записано 16 выпусков «Захар Плюс», что покрывает половину срока действия его контракта — примерно несколько месяцев.

