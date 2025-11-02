Мэр отменил проект застройки у «Олимпийца» после протеста прокуратуры

Мэр Владивостока Константин Шестаков подписал постановление об отмене проекта планировки территории за спортивным комплексом «Олимпиец». Решение было принято после официального протеста прокуратуры, поступившего в мэрию спустя всего неделю после утверждения документации.
Согласно проекту, который разрабатывался несколько лет, на участке планировалось возвести не один объект. В число новых построек входило строительство: многоквартирного дома общей площадью 40,1 тысяч квадратных метров, общественно-деловой комплекс с гостиницей, подземный паркинг, частный детский сад на первом этаже жилого дома.
Оба здания могли бы достигать высоты 25 этажей. Особой ценностью проекта стало бы благоустройство 250 метров набережной — значимого для города участка береговой линии.
«Документация по планировке территории признана не подлежащей применению на основании протеста прокуратуры», — сообщили в пресс-службе администрации города.
По информации источников, близких к мэрии, надзорное ведомство усмотрело в проекте нарушения градостроительного законодательства.
Как сообщили в мэрии, вопрос о разработке новой проектной документации будет рассмотрен после устранения замечаний прокуратуры.
Напомним, что этот проект должен был быть реализован до 2030 года и мог обеспечить жильем 416 новых жителей Владивостока.