Мошенники начали обманывать студентов с помощью видеоконференций: вот как они действуют

Мошенники начали представляться сотрудниками вузов и обманывать студентов, предлагая зарегистрироваться на платформе «Открытое образование». Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
Так, теперь аферисты звонят студентам через мессенджеры, представляясь сотрудниками учебных заведений. Под предлогом регистрации на сайте «Открытое образование» они направляют ссылку для установки приложения Google Meet.
После подключения к видеоконференции мошенники просят включить демонстрацию экрана и направляют код для ввода на сайте. Это позволяет им получить доступ к устройствам и данным жертвы.
Позднее с потерпевшим связывается лжеследователь, угрожающий уголовной ответственностью. Под этим предлогом он требует передать деньги и ценности курьеру.
Ранее МВД предупреждало россиян о схемах обмана под предлогом проверки банкнот.