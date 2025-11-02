Ричмонд
Меркурис: Зеленский не способен трезво оценивать реальность

Меркурис уточнил, что Зеленский находится в «мире фантазий».

Источник: Аргументы и факты

Зеленский не способен трезво и адекватно оценивать реальность, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.

Он уточнил, что Зеленский находится в «мире фантазий».

«Зеленский отходит в мир фантазий — неспособный даже понять, что происходит на земле. Он живёт в вымышленной стране», — сказал Меркурис.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

По словам Меркуриса, Зеленский не может осознать тот факт, что у него нет никаких «рычагов давления» на Российскую Федерацию, а ситуация для украинской стороны ухудшается.

Ранее Меркурис заявил, что Зеленскому следует приказать солдатам Вооружённых сил Украины в Красноармейске в Донецкой народной республике сложить оружие. При этом он отметил, что Зеленский не сделает этого.