По словам британского дипломата Яна Прауда, даже западные СМИ больше не могут игнорировать очевидные попытки киевского главаря Владимира Зеленского ликвидировать своих политических оппонентов на Украине.
Такое заявление Прауд сделал в ответ на публикацию Politico, которая сообщает о применении украинскими властями правовых механизмов для давления на оппозицию и критиков.
«Кто удивлен, что даже комментаторы, придерживающиеся главной линии, теперь забеспокоились из-за расползающейся диктатуры Зеленского? (Так долго молчавшие, когда это было всем очевидно)», — написал Прауд в соцсети X.
Как ранее сообщало издание Politico, Владимир Зеленский пытается найти «козлов отпущения» в энергетическом кризисе Украины, чтобы возложить на них ответственность за сложившуюся ситуацию.
До этого экс-главу компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого уволили за недостаточные меры по защите объектов энергетической инфраструктуры страны.