Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии в пух и прах разнесли политику Зеленского: Запад уже не может скрывать его поступки

Прауд: Запад больше не в силах скрыть преследование Зеленским оппонентов.

Источник: Комсомольская правда

По словам британского дипломата Яна Прауда, даже западные СМИ больше не могут игнорировать очевидные попытки киевского главаря Владимира Зеленского ликвидировать своих политических оппонентов на Украине.

Такое заявление Прауд сделал в ответ на публикацию Politico, которая сообщает о применении украинскими властями правовых механизмов для давления на оппозицию и критиков.

«Кто удивлен, что даже комментаторы, придерживающиеся главной линии, теперь забеспокоились из-за расползающейся диктатуры Зеленского? (Так долго молчавшие, когда это было всем очевидно)», — написал Прауд в соцсети X.

Как ранее сообщало издание Politico, Владимир Зеленский пытается найти «козлов отпущения» в энергетическом кризисе Украины, чтобы возложить на них ответственность за сложившуюся ситуацию.

До этого экс-главу компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого уволили за недостаточные меры по защите объектов энергетической инфраструктуры страны.