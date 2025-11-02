В Германии оценили ситуацию с электроснабжением на Украине

Украинцы боятся остаться без тепла этой зимой из-за постоянных перебоев с электроснабжением. Об этом в интервью Die Welt рассказал немецкий журналист Bild Пауль Ронцхаймер, который сейчас находится в Киеве.
Он отметил, что в стране регулярно отключают свет, а власти при этом практически не принимают мер. По его словам, «мне кажется, что власти сами хотят, чтобы вся энергосистема была уничтожена, чтобы зима на Украине стала ещё холоднее».
Кроме проблем с электричеством, людей тревожит ситуация на фронте и общая нестабильность, а также недавние заявления Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия.
Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме с 31 октября по всей Украине ввели почасовые круглосуточные отключения электроэнергии, чтобы попытаться сэкономить ресурсы.
Ранее украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестов дал важный совет киевлянам, как пережить тяжёлую зиму. Он рекомендует объединяться с соседями для покупки генераторов, запастись топливом и вовсе рассмотреть возможность временного переезда.