The Telegraph: Действия Трампа направлены против интересов Украины

Президент США Дональд Трамп выстраивает новую последовательную линию в отношении Украины, что может осложнить положение Киева. Британская газета The Telegraph раскрыла детали этого плана, отмечая, что, хотя Америка и не намерена позволить России победить, новые многомиллиардные пакеты помощи Украине от Конгресса, скорее всего, одобрены не будут.

По данным издания, Трамп стремится переложить основную финансовую нагрузку по поддержке Киева на Европу. Ожидается, что американское оружие будет поставляться Украине на коммерческих условиях, а не в качестве безвозмездной помощи.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, как сообщается, выразил обеспокоенность тем, что глава США оказывает максимальное давление на европейских союзников, чтобы они финансировали помощь Украине за свой счет, говорится в статье.

Также появилась информация, что глава Белого дома начал сомневаться в необходимости усиления антироссийских санкций — Дональд Трамп изменил свое мнение после встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Последний в свою очередь заявил, что развитие Китая сочетается с намерением президента США «сделать Америку снова великой». Си Цзиньпин добавил, что КНР и США должны быть друзьями и партнерами.

