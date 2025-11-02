The Telegraph: Действия Трампа направлены против интересов Украины

Также появилась информация, что глава Белого дома начал сомневаться в необходимости усиления антироссийских санкций — Дональд Трамп изменил свое мнение после встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Последний в свою очередь заявил, что развитие Китая сочетается с намерением президента США «сделать Америку снова великой». Си Цзиньпин добавил, что КНР и США должны быть друзьями и партнерами.