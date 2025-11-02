Блогеров хотят начать наказывать за непрофессиональные советы

Парламентарий также обратилась к министерству с просьбой разъяснить, предусмотрено ли формирование единой системы обозначений или меток, свидетельствующих о подтверждении образовательного статуса, которые могли бы применяться на всех платформах социальных медиа. Кроме того, депутат запросила сведения о том, каким образом реализуется или будет реализовываться надзор за выполнением указанных норм.