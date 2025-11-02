Номер отключат: кому заблокируют сим-карту в ноябре

Данный процесс происходит в соответствии с началом действия поправок в законе № 303-ФЗ «О связи», сообщает ИА DEITA.RU.
С 1 апреля 2025 этого года компании обязаны перед заключением новых договоров проверять количество сим-карт, зарегистрированных на граждан РФ. Об этом порталу «Банки.ру» рассказали представители «МегаФона». В случае превышения лимита в 20 сим-карт оператор откажет в заключении нового договора с таким абонентом.
Ограничение по использованию более 20 сим-карт на одного человека вступило в силу 1 ноября. В этот лимит входят все «симки», используемые в телефонах, автомобилях, бытовой технике и электронике, пояснили специалисты.
До этого срока абоненты должны были привести количество своих номеров в соответствие с допустимыми нормами, что можно было сделать через личный кабинет на «Госуслугах». В апреле на портале также появился раздел с перечнем всех карточек, зарегистрированных на конкретного абонента, отметили эксперты.
Те абоненты, которые не урегулировали данный вопрос заблаговременно и не отказались от лишних сим-карт до 1 ноября, столкнутся с блокировкой и отключением номера. В таком случае можно обратиться в салон связи с паспортом для разблокировки и приведения количества своих «симок» карт к установленному лимиту.