Номер отключат: кому заблокируют сим-карту в ноябре

До этого срока абоненты должны были привести количество своих номеров в соответствие с допустимыми нормами, что можно было сделать через личный кабинет на «Госуслугах». В апреле на портале также появился раздел с перечнем всех карточек, зарегистрированных на конкретного абонента, отметили эксперты.