Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения

Кроме того, ограничения действуют в аэропортах Краснодара, Сочи, Пензы, Оренбурга и Ульяновска.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов установлены в воздушных гаванях Бугульмы и Нижнекамска, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«Аэропорты: Бугульма, Нижнекамск (“Бегишево”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

В 03:42 он проинформировал об ограничениях в аэропорту Казани.

Кроме того, ограничения на полёты действуют в аэропортах Краснодара, Сочи, Пензы, Оренбурга и Ульяновска.

Ранее сообщалось о временных ограничениях на выпуск и приём самолётов аэропортах Оренбурга и Орска Оренбугрской области.