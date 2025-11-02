Росавиация: в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов установлены в воздушных гаванях Бугульмы и Нижнекамска, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорты: Бугульма, Нижнекамск (“Бегишево”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
В 03:42 он проинформировал об ограничениях в аэропорту Казани.
Кроме того, ограничения на полёты действуют в аэропортах Краснодара, Сочи, Пензы, Оренбурга и Ульяновска.
Ранее сообщалось о временных ограничениях на выпуск и приём самолётов аэропортах Оренбурга и Орска Оренбугрской области.