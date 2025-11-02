Морозы ожидаются в трех округах России

На Дальнем Востоке ночная температура воздуха будет достигать −35…-36 градусов.
На Дальний Восток, Сибирь и Урал придет зима. В округах ожидается резкое понижение температуры и сильные морозы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Сильное понижение температуры коснулось Урала. Только вчера температура в Челябинской области была около +10 градусов, но уже в воскресенье максимальная температура днем будет около +2…+3 градусов. Следующая неделя начнется с отрицательных температур ночью — −5…-7 градусов», — рассказал синоптик ТАСС. По его словам, дневные температуры достигнут максимум одного градуса, а ночные морозы усилятся до −7…-8. в Курганской области — −10…-12, в Свердловской — до −13…15. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах минимальная температура будет в около −19…-22 градусов.
Днем 2 ноября в Новосибирской области температура понизится до −2…-6 градусов, ночью будет около нуля. Уже в ближайшие дни ночью будет до −6…-12 градусов. "Это касается и Алтайского края, и Омской, и Томской, и Кемеровской областей — везде резкое понижение температуры. Уже идет переход в зимний режим!, — казал Вильфанд. Он добавил, что в Красноярском крае ночью похолодает до −25…-30.
До 5 ноября температура воздуха в Якутии будет на 6−8 градусов ниже нормы, на Чукотке — на 11−13, в Магаданской области и Камчатском крае — на 5−7. Метеоролог уточнил, что, а севере в Якутии морозы достигнут −35…-36 градусов, на Чукотке — до −32…-34, а в Магаданской области и на севере Камчатского края — до −27…-29.