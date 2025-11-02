Морозы ожидаются в трех округах России

«Сильное понижение температуры коснулось Урала. Только вчера температура в Челябинской области была около +10 градусов, но уже в воскресенье максимальная температура днем будет около +2…+3 градусов. Следующая неделя начнется с отрицательных температур ночью — −5…-7 градусов», — рассказал синоптик ТАСС. По его словам, дневные температуры достигнут максимум одного градуса, а ночные морозы усилятся до −7…-8. в Курганской области — −10…-12, в Свердловской — до −13…15. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах минимальная температура будет в около −19…-22 градусов.