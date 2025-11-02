Певица Елка вычеркнула упоминание об Украине из своего хита

Елка вычеркнула Борисполь из хита на концерте в Москве.
Поп-звезда Елизавета Иванцив, выступающая под псевдонимом Елка, исключила из своего хита «Прованс» прямую отсылку к украинскому аэропорту. Исполнительница адаптировала текст песни, заменив строчку о посадке в Борисполе на нейтральную формулировку. В таком виде она исполнила ее на «Золотом граммофоне» в Москве.
«Исполнительница внесла корректировки в один из своих хитов — песню “Прованс”. Она заменила строчку “завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте”, вместо этого спев “завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте”, — сообщает Лента.ру.
Ранее сообщалось, что тридцатая церемония «Золотого граммофона» прошла в Москве с размахом. На ней чествовали звезд отечественной эстрады. Событие запомнилось яркими шоу, необычной футбольной номинацией и эксклюзивным дизайном статуэток, созданных специально к юбилею.