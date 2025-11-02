На Ямале в период летней навигации перевезли более 65 тысяч пассажиров

Развитие водного транспорта — одно из приоритетных направлений для Ямала: судоходные пути региона превышают три тысячи километров, а пассажирские перевозки охватывают 16 населенных пунктов в четырех районах. В 2025 году субсидировались шесть межмуниципальных и один межрегиональный маршрут, что позволило сдержать рост стоимости льготного проезда; поддержка перевозок продолжится и в следующем году.