Россиянам назвали простые методы, как сохранить душевное равновесие

В стрессовые периоды важно заботиться о психоэмоциональном здоровье. Врач психотерапевт-психиатр, к.м.н., основатель первой в России клиники психосоматической медицины NeoVita, Института психосоматики, автор уникальной методики психосоматической реабилитации Артем Толоконин рассказал KP.RU, какие методы помогут сохранить душевное равновесие в трудный период.
— Особым целительным эффектом в таких ситуациях обладает дыхание. Почему при стрессе дышать нужно правильно? Это позволяет активировать блуждающий нерв, который направляет импульс в парасимпатическую нервную систему, — посоветовал специалист.
Основная рекомендация для людей в состоянии сильного стресса — консультация психотерапевта. А пока такой возможности нет, полезно фиксировать свои мысли и эмоции в дневнике.
— Отвлечься от повседневных забот, потока новостей и очистить ум помогают водные практики. Например, ванны с эпсомской солью, известной как сульфат магния. То есть это соль, в состав которой входит магний. Научно доказано, что магний оказывает благотворное воздействие на организм, — отметил эксперт.
А медитация — это концентрация на своих мыслях и настоящем моменте. Она помогает не отвлекаться на прошлое или тревоги о будущем и сосредоточиться на действиях, которые делают жизнь безопаснее и спокойнее.