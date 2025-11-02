Ричмонд
Пугачёва оставила в России автомобиль Rolls-Royce Phantom

Пугачёва приобрела Rolls-Royce Phantom в 2006 году и является единственным собственником машины.

Источник: Аргументы и факты

Певица Алла Пугачёва не переоформляла на другое лицо свой автомобиль Rolls-Royce Phantom, который она оставила в России, следует из регистрационных документов.

Артистка владеет этой машиной с 2006 года и является её единственным собственником. Согласно документам, на автомобиле нет каких-либо ограничений.

До января 2025 года на Rolls-Royce был оформлен полис ОСАГО.

Напомним, в сентябре заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с aif.ru прокомментировала информацию о том, что в суд поступил иск о неуплате счетов за электричество в замке Аллы Пугачёвой и её супруга, комика Максима Галкина*. Объект находится в деревне Грязь в Московской области.

Парламентарий напомнила, что у судебных приставов есть возможность списать деньги за долги по ЖКХ со счёта владельца или выставить недвижимость на аукцион.

* Физическое лицо, внесённое Минюстом в реестр иностранных агентов в РФ.