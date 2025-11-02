Пугачёва оставила в России автомобиль Rolls-Royce Phantom

Напомним, в сентябре заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с aif.ru прокомментировала информацию о том, что в суд поступил иск о неуплате счетов за электричество в замке Аллы Пугачёвой и её супруга, комика Максима Галкина*. Объект находится в деревне Грязь в Московской области.