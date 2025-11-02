Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рособрнадзор готов рассмотреть отмену тестов русскоязычных детей мигрантов

Рособрнадзор готов рассмотреть отмену тестирования русскоязычных детей мигрантов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Рособрнадзор готов рассмотреть законопроект об освобождении от тестирования детей мигрантов, для которых русский язык является родным языком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

«Официально данный законопроект в Рособрнадзор не поступал. При его поступлении он будет рассмотрен в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года.