Рособрнадзор готов рассмотреть отмену тестов русскоязычных детей мигрантов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Рособрнадзор готов рассмотреть законопроект об освобождении от тестирования детей мигрантов, для которых русский язык является родным языком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
«Официально данный законопроект в Рособрнадзор не поступал. При его поступлении он будет рассмотрен в установленном порядке», — говорится в сообщении.
Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года.