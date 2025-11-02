Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале ноября

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Температура в Москве в ближайшие десять дней будет стремиться к 10 градусам тепла, что больше соответствует началу октября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«С понедельника, особенно со вторника, столбик термометра будет стремиться к положительной десятиградусной отметке. Такая теплая погода больше характерна по климатическим характеристикам для первой декады октября», — сказал он.
