Полковник Макгрегор раскритиковал намерение Трампа начать ядерные испытания

По словам Макгрегора, Трамп планирует показать силу, не думая о безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Решение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа возобновить испытания ядерного вооружения «приближает мир к катастрофе», заявил полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Русские знают, что их оружие работает. Так же, как и китайцы, британцы и французы», — сказал он.

Макгрегор отметил, что ни одной из ядерных держав не следует ничего тестировать, он подчеркнул, что это «бессмысленно».

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

По словам Макгрегора, Трамп действует импульсивно, планируя продемонстрировать силу, решение Трампа не связано с безопасностью. Нарушение Договора о всеобъемлющем запрете на ядерные испытания американской стороной «разрушит остатки доверия между ядерными державами».

Кроме того, он выразил мнение, что высказывание о «немедленном начале ядерных испытаний» нельзя реализовать технически. Макгрегор также подверг сомнению слова Трампа о «превосходстве» США в запасах ядерного оружия.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассказал, что приказал Пентагону начать испытания ЯО.

Ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп поручил провести проверку ядерного арсенала для подтверждения исправности вооружения.

