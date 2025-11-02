Полковник Макгрегор раскритиковал намерение Трампа начать ядерные испытания

Решение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа возобновить испытания ядерного вооружения «приближает мир к катастрофе», заявил полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Русские знают, что их оружие работает. Так же, как и китайцы, британцы и французы», — сказал он.
Макгрегор отметил, что ни одной из ядерных держав не следует ничего тестировать, он подчеркнул, что это «бессмысленно».
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
По словам Макгрегора, Трамп действует импульсивно, планируя продемонстрировать силу, решение Трампа не связано с безопасностью. Нарушение Договора о всеобъемлющем запрете на ядерные испытания американской стороной «разрушит остатки доверия между ядерными державами».
Кроме того, он выразил мнение, что высказывание о «немедленном начале ядерных испытаний» нельзя реализовать технически. Макгрегор также подверг сомнению слова Трампа о «превосходстве» США в запасах ядерного оружия.
Напомним, президент США Дональд Трамп рассказал, что приказал Пентагону начать испытания ЯО.
Ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп поручил провести проверку ядерного арсенала для подтверждения исправности вооружения.