Новую партию Су-35С передал Минобороны России Комсомольский-на-Амуре авиазавод

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, принадлежащий Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), изготовил и передал министерству обороны Российской Федерации очередную партию многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35С. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», крылатые машины были построены в рамках гособоронзаказа.
По информации пресс-службы ОАК, истребители прошли полный комплекс наземных и лётных испытаний, после чего своим ходом отправились к местам несения службы. Самолёты предназначены для завоевания господства в воздухе в любых погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.
— Хочется выразить слова благодарности представителям завода и всем, кто участвовал в сборке и подготовке авиационной техники, за профессионализм. Су-35С зарекомендовал себя как надежный авиационный комплекс, способный выполнить практически любую задачу, поставленную перед оперативно-тактической авиацией в ходе специальной военной операции", — сказал летчик Воздушно-космических сил России.
Отметим, что Су-35С на сегодняшний день является самым результативным истребителем в мире — на счету данных крылатых боевых машин огромное количество уничтоженных целей противника. Он вооружен управляемыми ракетами класса «воздух—воздух» и «воздух—поверхность» большой дальности, а также имеет на борту систему радиоэлектронного противодействия и обороны, и другую передовую электронику.