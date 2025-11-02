Новую партию Су-35С передал Минобороны России Комсомольский-на-Амуре авиазавод

Отметим, что Су-35С на сегодняшний день является самым результативным истребителем в мире — на счету данных крылатых боевых машин огромное количество уничтоженных целей противника. Он вооружен управляемыми ракетами класса «воздух—воздух» и «воздух—поверхность» большой дальности, а также имеет на борту систему радиоэлектронного противодействия и обороны, и другую передовую электронику.