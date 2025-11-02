«Корабль инопланетян» 3I/ATLAS совершил странный манёвр при приближении к Солнцу

Профессор Гарвардского университета Ави Леб предположил, что на объект действует неизвестная сила, вызывающая отклонение от расчётной траектории. Учёный не исключает, что ATLAS может приводиться в движение за счёт реактивной силы — в этом случае он должен терять половину своей массы, что проявится в виде гигантского газового шлейфа в ноябре-декабре 2025 года.
Объект 3I/ATLAS обладает характеристиками кометы и движется к Солнечной системе со скоростью 210 000 км/ч. Гарвардский астрофизик Ави Лёб предположил, что небесное тело может иметь искусственное происхождение, однако большинство учёных с ним не согласны. К Земле объект должен приблизиться к Новому году.
