Россиянам рассказали, какая зарплата полагается за работу в праздники

Россияне могут получить оплату в двойном размере в День народного единства.

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Работа в День народного единства оплачивается не менее чем в двойном размере, следует из текста Трудового Кодекса Российской Федерации.

«Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов)», — говорится в документе.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, а также трудовым договором.

В октябре директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина сообщила РИА Новости, что россияне могут взять отпуск в период с 5 по 7 ноября или на 1-е число, чтобы увеличить продолжительность отдыха на День народного единства (2−4 ноября).

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона “О днях воинской славы (победных днях) России” от 29 декабря 2004 года.