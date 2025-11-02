Михайлов: лидеров киевского режима могут ликвидировать «Орешником»

«Этот ракетный комплекс может применяться и просто для ударов по особо важным объектам, в случае если начинка будет фугасная или какая-то другая — не ядерная. Вполне вероятно, что сейчас “Орешник” могут применить для уничтожения ставки того или иного командования, ставки лидеров фашистского режима и наиболее важных объектов инфраструктуры киевского режима», — отметил эксперт.