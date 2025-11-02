Михайлов: лидеров киевского режима могут ликвидировать «Орешником»

Российский ракетный комплекс «Орешник» может быть применен для ликвидации лидеров киевского режима, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
По словам специалиста, «Орешник» может использоваться не только как ядерное оружие, в зависимости от наполнения он способен выполнять другие задачи.
«Этот ракетный комплекс может применяться и просто для ударов по особо важным объектам, в случае если начинка будет фугасная или какая-то другая — не ядерная. Вполне вероятно, что сейчас “Орешник” могут применить для уничтожения ставки того или иного командования, ставки лидеров фашистского режима и наиболее важных объектов инфраструктуры киевского режима», — отметил эксперт.
Михайлов подчеркнул, что последствия от применения «Орешника» будут страшными для противника.
Ранее военный эксперт Михайлов назвал условие для применения «Орешника» в зоне специальной военной операции.
Говоря об этом, специалист напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что если драка неизбежна, нужно бить первым.