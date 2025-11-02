Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михайлов: лидеров киевского режима могут ликвидировать «Орешником»

Военный эксперт отметил, что российский ракетный комплекс «Орешник» будет применен в случае угрозы национальной безопасности РФ. Михайлов раскрыл, какие последствия будут от «Орешника».

Источник: Аргументы и факты

Российский ракетный комплекс «Орешник» может быть применен для ликвидации лидеров киевского режима, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

По словам специалиста, «Орешник» может использоваться не только как ядерное оружие, в зависимости от наполнения он способен выполнять другие задачи.

«Этот ракетный комплекс может применяться и просто для ударов по особо важным объектам, в случае если начинка будет фугасная или какая-то другая — не ядерная. Вполне вероятно, что сейчас “Орешник” могут применить для уничтожения ставки того или иного командования, ставки лидеров фашистского режима и наиболее важных объектов инфраструктуры киевского режима», — отметил эксперт.

Михайлов подчеркнул, что последствия от применения «Орешника» будут страшными для противника.

Ранее военный эксперт Михайлов назвал условие для применения «Орешника» в зоне специальной военной операции.

Говоря об этом, специалист напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что если драка неизбежна, нужно бить первым.