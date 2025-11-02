Что можно поймать в свердловских водоемах в ноябре

Если встанет лед, то можно будет ловить окуня, щуку и ротана.
Перед началом ледостава на свердловских водоемах наступило затишье, но рыбаки уже приготовили зимние снасти и с нетерпением ждут, когда встанет лед. О том, когда и что можно поймать в ноябре, URA.RU рассказал опытный рыболов из Каменска-Уральского Сергей Пересыпкин.
«Сейчас межсезонье, затишье, перед ледоставом рыба не так активна. Малые реки уже местами покрываются льдом, думаем, что и на больших реках начнет вставать лед. Мы, рыбаки, в ожидании, все снасти достали, всем охота на лед. Потому что большинство рыбаков любят зимнюю рыбалку», — объяснил Пересыпкин.
Когда встанет лед, в свердловских реках и озерах можно будет поймать три вида рыбы. Это ротан, окунь и щука. Пересыпкин напомнил, что для выхода на водоемы необходимо дождаться, когда толщина льда достигнет не менее 10 см. При этом он советует даже на прочный лед не выходить более, чем трем рыбакам. «Нынче осень теплая, скорее всего, лед вставать будет долго. Возможно, начнем рыбачить только в начале декабря», — предупредил рыбак.