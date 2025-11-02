Что можно поймать в свердловских водоемах в ноябре

Когда встанет лед, в свердловских реках и озерах можно будет поймать три вида рыбы. Это ротан, окунь и щука. Пересыпкин напомнил, что для выхода на водоемы необходимо дождаться, когда толщина льда достигнет не менее 10 см. При этом он советует даже на прочный лед не выходить более, чем трем рыбакам. «Нынче осень теплая, скорее всего, лед вставать будет долго. Возможно, начнем рыбачить только в начале декабря», — предупредил рыбак.