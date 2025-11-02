Эксперт Степанов: «Посейдон» станет оружием тотального поражения для противника

Российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой обладает поражающей способностью, которая делает его оружием тотального поражения для военно-морских баз и авианосных ударных групп противника. Такое мнение высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
По его словам, «Посейдон» способен не только уничтожить военно-морские базы, но и нейтрализовать любую авианосную ударную группу, гарантированно ликвидировав практически весь надводный и подводный флот в зоне его действия.
— Это оружие глобального действия и тотального поражения, — подчеркнул Степанов.
Он напомнил, что аппарат способен передвигаться на глубине до 1000 метров на неограниченные расстояния со скоростью до 130 километров в час, что делает его практически не отслеживаемым современными системами обнаружения. Степанов отметил, что у армий мира, включая США, отсутствуют комплексные системы для своевременного выявления таких аппаратов.
Эксперт также добавил, что зона потенциального поражения «Посейдона» может составлять более 25 километров, что ставит под угрозу прибрежную промышленную и финансовую инфраструктуру США и Великобритании. По его словам, это означает гарантированное стратегическое поражение, и «Посейдон» служит своего рода «стоп-краном», предотвращающим принятие Вашингтоном военно-политических решений, угрожающих национальной безопасности РФ, передает ТАСС.
29 октября президент России Владимир Путин заявил, что отечественная армия провела успешное испытание подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. По его словам, ничего подобного в мире не существует. Военный обозреватель Александр Бутырин объяснил, как «Посейдон» меняет расклад сил в мире.