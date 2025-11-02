Ричмонд
«Инопланетный корабль» изменил траекторию движения в Солнечной системе: что известно

NASA: Объект 3I/ATLAS показал ускорение, не вызванное гравитацией.

Источник: Комсомольская правда

Объект 3I/ATLAS совершил маневр при приближении к Солнцу, впервые проявив негравитационное ускорение. Это отмечается в докладе Лаборатории реактивного движения NASA.

«Радиальное ускорение от Солнца составляет 135 километров в день в квадрате (9×10 а.е.), — говорится в отчете. — Поперечное ускорение относительно направления на Солнце — 60 километров в день в квадрате (4×10 а.е.)».

Уточняется, что этот необычный манёвр был замечен на расстоянии примерно 203 миллионов километров.

Учёный из Гарвардского университета Ави Леб предположил, что на 3I/ATLAS действует некая неизвестная сила, которая меняет его траекторию при приближении к Солнцу. По его мнению, объект может двигаться за счёт реактивного движения.

«Если это так, — пояснил он, — объект потеряет половину своей массы за определённое время».

«Такая огромная потеря массы должна проявиться в виде большого газового шлейфа вокруг 3I/ATLAS в ноябре и декабре 2025 года», — резюмировал Леб.

«Инопланетный корабль» обнаружили 1 июля. Позже ученые установили, что это — комета, прибывшая из другой звездной системы. Моделирование показало, что её возраст превышает 7,5 миллиардов лет — на 3 миллиарда лет старше Солнца. Возможно, это самая древняя комета, когда-либо зафиксированная.

Тем временем учёные рассказали о сильной вспышке уровня М2.0, которая произошла на Солнце.