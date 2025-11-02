Иванников: сдавшиеся в плен в Покровске боевики ВСУ могут вступить в ВС РФ

«После того, как проверочные мероприятия будут проведены в полном объеме и кто-то из боевиков ВСУ пожелает получить российское гражданство и признает ошибочность и преступность своих прошлых действий, то я допускаю, что они вполне могут вступить в ВС РФ и сражаться против нацистского киевского режима. Такое подразделение из бывших украинских военнослужащих существует в российских вооруженных силах, оно хорошо зарекомендовало себя», — отметил он.