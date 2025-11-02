Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иванников: сдавшиеся в плен в Покровске боевики ВСУ могут вступить в ВС РФ

Подполковник запаса Иванников предложил, что боевики ВСУ, сдавшиеся в плен в Покровске, после полной проверки и признания преступности прошлых действий могут вступить в ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

После сдачи в плен в Покровске (до 2016 г. — Красноармейск) и тщательной проверки боевики ВСУ могут вступить в российскую армию, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«После того, как проверочные мероприятия будут проведены в полном объеме и кто-то из боевиков ВСУ пожелает получить российское гражданство и признает ошибочность и преступность своих прошлых действий, то я допускаю, что они вполне могут вступить в ВС РФ и сражаться против нацистского киевского режима. Такое подразделение из бывших украинских военнослужащих существует в российских вооруженных силах, оно хорошо зарекомендовало себя», — отметил он.

Подполковник запаса объяснил, что решеие по каждому сдавшемуся в плен украинскому военному будет приниматься индивидуально. Если в ходе проверки будет установлено, что человек невиновен в преступлениях против мирных граждан, то его включат в обменные списки. Если установлено, что боевик причастен к преступлениям против жизни и здоровья мирного населения, то его ждет суд.

Как сообщили в Минобороны РФ 1 ноября, запертые в котле в Покровске украинские военные начали сдаваться в плен.