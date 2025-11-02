Фургон взорвался в финском отеле, два человека погибли, повреждены здания

Взрыв повредил фасад здания отеля, восемь автомобилей, а также выбил окна в нескольких номерах. По словам хозяина отеля Ауво Пуртинена, в фургоне, который принадлежал рабочим, могли находиться запрещенные вещества, например газ. От автомобиля остался лишь остов. На месте происшествия работают экстренные службы, говорится в статье.