Фургон взорвался в финском отеле, два человека погибли, повреждены здания

В финской коммуне Йоройнен в субботу, 1 ноября, произошел взрыв фургона на территории отеля, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает Yle.
Взрыв повредил фасад здания отеля, восемь автомобилей, а также выбил окна в нескольких номерах. По словам хозяина отеля Ауво Пуртинена, в фургоне, который принадлежал рабочим, могли находиться запрещенные вещества, например газ. От автомобиля остался лишь остов. На месте происшествия работают экстренные службы, говорится в статье.
31 октября на севере Москвы взорвался автомобиль такси, стоявший около жилых домов на улице Немчинова. Водитель машины не пострадал.
В июле в Одессе произошел взрыв автомобиля, внутри которого находился украинский военный. По словам очевидцев, автомобиль принадлежал украинскому бойцу и взорвался именно в тот момент, когда он садился внутрь.
17 сентября в подмосковном Наро-Фоминске взорвался автомобиль, принадлежащий военнослужащему. В салоне машины было заложено СВУ. По факту взрыва возбудили уголовное дело. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого, заложившего взрывчатку в автомобиль. Им оказался молодой человек 2001 года рождения. Он действовал по заданию кураторов с Украины.