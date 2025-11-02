Ричмонд
Михайлов: русский «Орешник» способен пробить бункеры ВСУ на десятки метров

Военный эксперт рассказал, в каком случае будет применен «Орешник». Михайлов подчеркнул, что последствия от применения российского ракетного комплекса для противника будут страшными.

Источник: Аргументы и факты

Российский ракетный комплекс «Орешник» может разбивать украинские бункеры, пробиваясь на десятки метров под землю, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

Специалист подчеркнул, что Россия может применить «Орешник» в случае возникновения угрозы национальной безопасности страны.

«Последствия от него будут очень страшные. Он обладает большой пробивной силой, именно для бункеров. И нам продемонстрировали это, когда был нанесен первый удар, простыми болванками, которые прошли на многие десятки метров вглубь завода “Южмаш”», — сказал Михайлов.

По словам военного эксперта, «Орешник» может использоваться для нанесения удара с разным наполнением — не обязательно ядерным.

Михайлов добавил, что этим же оружием могут ликвидировать лидеров киевского режима.

Ранее эксперт сообщил, что Россия может ответить на поставки Киеву ракет Tomahawk «Орешником».

Кроме того, стало известно, что российские военные снова нанесли удар по одному из главных стратегических предприятий Украины — заводу «Южмаш» в Днепропетровске. По информации подполья, объект был атакован корректируемой авиабомбой.

