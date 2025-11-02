Россиянам рассказали об оплате в День народного единства: исключений для работников нет

Работа в праздничные дни, включая День народного единства, должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в интервью ТАСС.
День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября и является нерабочим праздничным днём согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации.
«В соответствии со статьёй 153 Трудового кодекса РФ работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере», — подчеркнул Машаров.
Он пояснил, как это работает на практике. Если человек работает по сдельной системе, ему платят минимум по двойным расценкам. Тем, чья зарплата рассчитывается по часам или дням, положена оплата минимум в двойном размере за них.
Для сотрудников на окладе ситуация чуть сложнее: если работа в праздничный день входит в месячную норму, то они получают минимум одну дополнительную ставку сверх зарплаты. Но если объём работы выходит за лимит норматива, доплата должна составить не менее двойной ставки сверх оклада.
При этом конкретные размеры доплат могут варьироваться — всё зависит от коллективного договора, локальных нормативных актов или трудового договора, которые разрабатываются с учётом мнения профсоюзов или представительных органов работников.
Главное, что подчёркивает Евгений Машаров — требование о минимальной двойной оплате одинаково для всех сотрудников без исключений. «Все работники равны перед законом, и, соответственно, если их привлекают к работе в нерабочий праздничный день, оплата должна соответствовать статье 153 ТК РФ», — резюмировал он.
Ранее россиянам рассказали о новых правилах оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь оплачивать услуги ЖКХ можно до 15-го числа каждого месяца, вместо прежних сроков до 10 числа. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон, который вступит в силу с момента его официального опубликования.
В тексте закона отмечается, что данное изменение направлено на улучшение удобства граждан. Многие люди получают заработную плату в середине месяца, например, 12-го или 15-го числа. В связи с этим, оплата услуг ЖКХ до 10 числа могла вызывать определённые неудобства.