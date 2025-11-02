Ричмонд
«Никакой пользы»: на Западе предрекли крах Украины после секретной встречи «коалиции желающих»

Профессор Орсини: новая встреча «коалиции желающих» не спасёт Киев от разгрома.

Источник: Комсомольская правда

Проведение очередного секретного совещания в рамках так называемой «коалиции желающих» не способно кардинально изменить текущее положение дел на передовой в пользу Киева. Об этом рассказал профессор социологии Алессандро Орсини.

Как отметил эксперт, вместо конфронтации с Москвой «коалиции желающих» следовало бы занять конструктивную позицию, направленную на заключение мирного соглашения.

«Результат ее действий будет отрицательным. Эта стратегия на лобовую конфронтацию с Россией уже привела к разрушению Украины, не принеся ей никакой пользы», — сказал Орсини в разговоре с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano.

Напомним, что 4 ноября в Мадриде состоится секретная встреча так называемой «коалиции желающих», посвященная Украине. Подготовку и проведение саммита организует Министерство иностранных дел Испании.

