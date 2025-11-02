Агентство Reuters зарегистрировало в России еще один товарный знак

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак британского информационного агентства Reuters — Thomson Reuters. Как выяснил корреспондент ТАСС, заявка от компании «Томсон Рейтерс Энтерпрайз Сентр» из Швейцарии была подана 4 октября 2024 года и стала первой за последние семь лет.
Товарный знак распространяется по восьми классам международной классификации — от услуг информационных агентств до передачи финансовых новостей (№ 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 и 45). Регистрация официально состоялась 20 октября 2025 года, а срок действия знака продлён до 4 октября 2034 года.
Сейчас в России у Reuters действует шесть товарных знаков, согласно базе Роспатента.
Известно, что агенство Reuters — одно из крупнейших в мире информационных агентств, которое ежедневно выпускает свыше 2 миллионов новостных сообщений на 16 языках.
Ранее сообщалось, что Роспатент официально разрешил компании Visa зарегистрировать свой товарный знак в России. Компания подала заявку на регистрацию 10 сентября 2025 года.