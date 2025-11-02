Агентство Reuters зарегистрировало в России еще один товарный знак

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак британского информационного агентства Reuters — Thomson Reuters. Как выяснил корреспондент ТАСС, заявка от компании «Томсон Рейтерс Энтерпрайз Сентр» из Швейцарии была подана 4 октября 2024 года и стала первой за последние семь лет.