В Ангарске открыли памятник Герою России генерал-полковнику Игорю Груднову

— В настоящее время мы все понимаем ценность людей, которые с оружием в руках защищают рубежи нашей страны. Игорь Сергеевич — яркий пример. Значимо, что в городе, рожденном Победой, увековечили память о таком человеке. Это способствует формированию у молодого поколения ангарчан правильных ориентиров и патриотизма, — сказал мэр Ангарского округа Сергей Петров.