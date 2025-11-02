В Ангарске открыли памятник Герою России генерал-полковнику Игорю Груднову

В Ангарске появился мемориал в честь Героя России генерал-полковника Игоря Груднова. Торжественная церемония открытия памятника состоялась 1 ноября в сквере на пересечении улиц Карла Маркса и Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ангарска.
— В настоящее время мы все понимаем ценность людей, которые с оружием в руках защищают рубежи нашей страны. Игорь Сергеевич — яркий пример. Значимо, что в городе, рожденном Победой, увековечили память о таком человеке. Это способствует формированию у молодого поколения ангарчан правильных ориентиров и патриотизма, — сказал мэр Ангарского округа Сергей Петров.
Идея создания монумента принадлежит активистам местного отделения Совета ветеранов Росгвардии. Администрация муниципального образования поддержала эту инициативу. Автором трехметровой скульптурной композиции выступил Евгений Ставский. В мероприятии приняли участие супруга военачальника Светлана Груднова, его сослуживцы, представители силовых ведомств и кадеты профильных классов школы № 37. Представители правоохранительных органов выразили благодарность организаторам за сохранение наследия выдающегося военачальника, чьи заслуги перед Родиной остаются примером служения стране.