Джерелиевский: ситуация в Купянске и Покровске будет аналогична «Азовстали»

Ситуация в Покровске (Красноармейске) и Купянске будет похожа на происходившее в «Азовстали» в Мариуполе в 2022 году, заявил aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
«В “Азовстали” ВСУ не испытывали никакой нехватки боеприпасов, воды, продуктов, у них все было. Но тем не менее, они сдались, после того, как наши военные применили несколько ФАБ. После этого они подняли вопрос о сдаче. Думаю, в Купянске и Покровске будет то же самое. Вряд ли украинские военные будут сражаться до последнего. Большинство по возможности будет сдаваться в плен», — сказал Джерелиевский.
По его мнению, в Купянске ситуация для противника складывается хуже, чем в Покровске.
«Покровск сам по себе просто является более важным в стратегическом плане местом. И в медийном плане он более раскручен, поэтому к нему приковано все внимание», — подчеркнул эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин призывал власти Украины решить судьбу окруженных в Покровске и Купянске военных. В пример он привел вывод боевиков ВСУ из окружения на «Азовстали».
Минобороны РФ 1 ноября сообщило, что украинские военные, окруженные в Покровске, начали сдаваться в плен.
Джерелиевский объяснил, что противник начал сдаваться, видя, как умирают их раненые сослуживцы, которых не удается эвакуировать.