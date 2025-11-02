Генерал Попов ответил, что происходит со сбитыми в РФ дронами ВСУ

«Что бывает с обломками? По-разному. Если сбивают уже традиционные дроны типа “Баба-Яга”, то на него обращают внимание, только если он остался почти цел. Такое бывает, если его посадили с помощью системы РЭБ. Тогда его могут повторно использовать или разобрать на запчасти. Если же дрон выгорел и уничтожен почти полностью, то ликвидируют», — отметил Попов.