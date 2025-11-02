Генерал Попов ответил, что происходит со сбитыми в РФ дронами ВСУ

Сбитые на территории России украинские дроны ликвидируют или разбирают на запчасти, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
В ночь на 1 ноября над территорией РФ было уничтожено 98 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре из них — в Тульской области. По словам главы местной администрации Ильи Беспалова, обломки дрона упали недалеко от жилого дома.
В результате инцидента никто не пострадал, но территория падения обломков была огорожена. Для жителей близлежащих домов организовали пункт временного размещения.
«Что бывает с обломками? По-разному. Если сбивают уже традиционные дроны типа “Баба-Яга”, то на него обращают внимание, только если он остался почти цел. Такое бывает, если его посадили с помощью системы РЭБ. Тогда его могут повторно использовать или разобрать на запчасти. Если же дрон выгорел и уничтожен почти полностью, то ликвидируют», — отметил Попов.
Ранее генерал также рассказал, откуда украинские БПЛА летели в сторону Тулы.