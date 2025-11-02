Особое завещание: умерший актер Попов оставил миллионы и необычную просьбу

Трагический уход популярного актера и стендап-комика Романа Попова, скончавшегося 28 октября от осложнений после химиотерапии, оставил после себя не только память о ярких ролях, но и необычное завещание. Как выяснилось, состояние артиста оценивается в сумму около 100 миллионов рублей, а его последняя воля о способе прощания удивила даже тех, кто хорошо его знал.
Имущество комика: недвижимость и авторские права.
В собственности у знаменитого российского артиста и стендап-комика Романа Попова, умершего 28 октября, были три квартиры и загородная резиденция в Московской области. Эту недвижимость, как отметил в беседе с aif.ru юрист Александр Хаминский, предстоит разделить наследникам актера.
«Из открытых источников известно, что у Попова были четыре объекта недвижимости: две московские квартиры, одна квартира в Сочи и загородная резиденция в Московской области. Это тот самый таунхаус, который продавали за 54 миллиона рублей. Исходя из открытых источников, он до сих пор не продан. Плюс могут быть объекты интеллектуальной собственности, то есть авторские права, либо права на исполнение произведений, в частности в кино, в сериалах или спектаклях, телепередачах, которые сняты и потом будут потом будут заново показаны», — сказал эксперт.
Таким образом, общая стоимость активов умершего актера Романа Попова составляет около 100 млн рублей. Основную ценность представляют четыре объекта недвижимости, но будущие доходы от его творчества также могут пополнить наследственную массу.
Кто унаследует миллионы?
Юрист обратил внимание на то, что если у Попова не было завещания, то его наследниками первой очереди станут его супруга Юлия, трое несовершеннолетних детей, это пятнадцатилетний сын и две дочери, тринадцати и шести лет, а также его мама. Отец артиста умер 14 лет назад.
Однако процесс раздела имущества имеет важные нюансы. Как отметил юрист Хаминский, наследовать имущество будут жена Юлия, трое несовершеннолетних детей и мать комика, но не все сразу.
«При этом нужно понимать, что те объекты, которые Роман приобрел в браке, находились в совместной собственности. То есть супруга Юлия имеет право на половину этого имущества, и только вторая половина будет подлежать разделу между наследниками первой очереди», — объяснил юрист.
Это означает, что половина недвижимости, если она приобретена в браке, изначально принадлежит супруге. Оставшаяся часть будет поровну делиться между наследниками: вдовой, тремя детьми и матерью артиста.
Хаминский уточнил, что независимо от наличия завещания, несовершеннолетние дети в любом случае будут претендовать на обязательную долю.
«Эта доля не может быть меньше половины от того, что им было бы положено по закону, если бы они получали не по завещанию, а именно как наследники первой очереди. Мама актера также может иметь право на обязательную долю», — добавил он.
Последняя воля: прах над морем и мнение Церкви.
1 ноября в Москве прошла церемония прощания с известным стэндап-комиком, актером Романом Поповым, сыгравшим следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Его тело кремируют, что соответствует воле покойного. Что будет с прахом актера, aif.ru рассказала основатель и генеральный директор кинофестиваля «Алые паруса» Ирина Громова.
«Роман Попов хотел, чтобы часть праха развеяли над Черным морем, а часть — захоронили на Троекуровском кладбище. Это вот его такое было пожелание», — отметила она.
Громова уточнила, что в Сочи живет мать Романа Попова. «Может, мама этим и займется», — сказала она. По словам Громовой, церемония развеивания праха над морем, скорее всего, будет семейной, без привлечения внимания общественности.
Однако, как выяснил aif.ru, каноны православной церкви не одобряют развеивание праха, как завещал это сделать актер Роман Попов. О взглядах Православной церкви на вопросы кремации и захоронения праха aif.ru рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
Он подчеркнул, что кремация не является типичным церковным способом погребения, но не запрещается: «Кремирование допускается, если речь идет о тяжелых инфекционных заболеваниях или случаях, когда нет возможности похоронить», — отметил он.
При этом иеромонах был категоричен в отношении развеивания: «Что касается развеивания праха, то это совсем не христианский способ погребения. Даже если человека кремируют, то предполагается, что его прах хранится в урне, похоронен, близкие могут помолиться на могиле. Развеивание права не одобряется христианством».
Борьба с болезнью.
Онкологический диагноз был впервые поставлен Роману Попову в 2018 году. Астроцитому третьей степени — глиальную опухоль, поразившую головной мозг, удалили в Германии. Артист прошел лечение и в течение нескольких лет находился в ремиссии, однако в 2025 году стало известно о рецидиве заболевания. Несмотря на все усилия врачей, 28 октября актера не стало.