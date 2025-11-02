Ричмонд
Москвичам рассказали о тёплом начале ноября: какой температуры ждать

Синоптик Вильфанд спрогнозировал тёплую погоду в ноябре в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам рассказали о непривычном потеплении в Москве в начале третьего месяца осени. В течение следующих десяти дней столбики термометров поднимутся до +10°C, что соответствует типичным температурам для начала октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С понедельника, особенно со вторника, столбик термометра будет стремиться к положительной десятиградусной отметке. Такая теплая погода больше характерна по климатическим характеристикам для первой декады октября», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Накануне Вильфанд также отметил, что в ноябре на территории Москвы ожидается аномально теплая и сухая погода. Кроме этого, метеоролог подтвердил, что в области ожидается дефицит влаги, однако его точный объем пока не определен.

