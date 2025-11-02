В Красноярске 11-летний школьник спас подавившегося конфетой одноклассника

В Красноярске пятиклассник школы № 149 Андрей Тюрин предотвратил трагедию во время перемены благодаря навыкам, полученным во время занятий в спортшколе. Об этом случае рассказали 1 ноября в «Спортивной школе по видам единоборств».
На глазах 11-летнего Андрея его одноклассник бегал с конфетой во рту, подавился и начал задыхаться. Взрослые и дети вокруг растерялись, только юный спортсмен действовал решительно. Он правильно обхватил товарища и выполнил резкий толчок в диафрагму, после чего конфета вылетела из дыхательных путей. Благодаря быстрой реакции школьника, его самообладанию и точным действиям ребенок снова смог дышать.
Тренер юного героя Александр Нурми отметил, что на занятиях единоборствами воспитанников учат не только спортивным приемам, но и ответственности, и контролю над своими эмоциями. Регулярные тренировки и выработка автоматических реакций помогают в экстренных ситуациях.