В Красноярске 11-летний школьник спас подавившегося конфетой одноклассника

На глазах 11-летнего Андрея его одноклассник бегал с конфетой во рту, подавился и начал задыхаться. Взрослые и дети вокруг растерялись, только юный спортсмен действовал решительно. Он правильно обхватил товарища и выполнил резкий толчок в диафрагму, после чего конфета вылетела из дыхательных путей. Благодаря быстрой реакции школьника, его самообладанию и точным действиям ребенок снова смог дышать.