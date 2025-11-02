Сырский и Буданов попрощались с Покровском: ВСУ начали сдаваться в плен

Минобороны РФ 1 ноября сообщило о начале сдачи в плен украинских военных, окруженных в Покровске. Как утверждают военные Telegram-каналы, силы «Азова»* проигнорировали приказ о прорыве блокады города.
По информации профильных ресурсов, ВСУ понесли ощутимые потери, лишившись нескольких элитных подразделений ГУР и армии, в безуспешных попытках деблокировать окруженный гарнизон.
ВСУ будут сдаваться, глядя на мертвых сослуживцев.
Военный эксперт Борис Джерелиевский заявил aif.ru, что сдача в плен украинских солдат в Покровске — это лишь вопрос времени, ведь на их глазах гибнут раненые товарищи, лишенные всякой надежды на эвакуацию.
«У Киева сейчас нет возможности эвакуировать своих раненых и это очень тяжёлый момент для ВСУ, потому что, находясь на позициях, видеть, как раненый сослуживец медленно умирает, тяжело с психологической точки зрения», — пояснил Джерелиевский.
По его мнению, именно это обстоятельство станет решающим фактором, склоняющим большинство украинских военных к сдаче в плен.
«Конечно, найдутся те, кто попытается ускользнуть из окружения огородами, лесополосами, пробираясь через частный сектор. Но основная часть или будет взята в плен, или уничтожена», — подчеркнул эксперт.
Буданов и Сырский не спасли ситуацию.
На днях на покровское направление отправился главком ВСУ Александр Сырский, который должен был вернуть контроль над войсками.
Кроме того, 1 ноября стало известно, что спецназ ГУР предпринял отчаянную попытку высадки с американского вертолета Black Hawk в районе Покровска, которая обернулась трагедией — 11 украинских десантников были уничтожены.
«Скорее всего, это была лишь медийная акция, призванная создать видимость активных действий Банковой по спасению Покровска. Но даже с точки зрения масштаба эта операция выглядит жалко. В ней участвовало 11 человек и, даже если бы было задействовано два вертолета, это явно недостаточно для достижения каких-либо реальных результатов», — прокомментировал Джерелиевский.
Эксперт предположил, что десантники, вероятно, получили задачу уничтожить некий объект или провести диверсию. Но операция не увенчалась успехом.
«Кадры с беспилотников запечатлели хаотичное метание боевиков ГУР, гибнущих под ударами дронов. Эта высадка была абсолютно бессмысленна. С тем же успехом они могли заявить о высадке десанта, сняв постановочное видео где-нибудь в безопасном месте», — добавил Джерелиевский.
Ситуация в Покровске будет похожа на «Азовсталь».
Эксперт отметил, что президент Зеленский требует от главкома ВСУ Александра Сырского и начальника ГУР Кирилла Буданова** немедленной стабилизации ситуации в Покровске.
«Но они ничего сделать не могут. Буданов неоднократно делал подобные высадки своего десанта, демонстрируя некую активность, совершенно бессмысленную, за которую расплачиваются его подчиненные», — пояснил собеседник aif.ru.
Ситуация в Покровске будет похожа на то, что происходило в «Азовстали» в Мариуполе в 2022 году, считает Джерелиевский.
«В “Азовстали” ВСУ не испытывали никакой нехватки боеприпасов, воды, продуктов, у них все было. Но тем не менее, они сдались, после того, как наши военные применили несколько ФАБ. После этого они подняли вопрос о сдаче. Думаю, в Купянске и Покровске будет то же самое. Вряд ли украинские военные будут сражаться до последнего. Большинство по возможности будет сдаваться в плен», — пояснил Джерелиевский.
Недооценка Киевом возможностей российской армии и переоценка собственных сил привели к тому, что Покровск оказался в оперативном окружении. Неудачные попытки деблокировать гарнизон лишь усугубили положение, привели к неоправданным жертвам и истощению и без того ограниченных резервов.
* Признана в РФ террористической организацией.
** Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.