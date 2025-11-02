Сырский и Буданов попрощались с Покровском: ВСУ начали сдаваться в плен

«В “Азовстали” ВСУ не испытывали никакой нехватки боеприпасов, воды, продуктов, у них все было. Но тем не менее, они сдались, после того, как наши военные применили несколько ФАБ. После этого они подняли вопрос о сдаче. Думаю, в Купянске и Покровске будет то же самое. Вряд ли украинские военные будут сражаться до последнего. Большинство по возможности будет сдаваться в плен», — пояснил Джерелиевский.