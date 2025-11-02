Дандыкин: наступление на Чернигов откроет дорогу ВС РФ на Киев

Наступление российских военных в Черниговской области может открыть дорогу на Киев, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее военкор Александр Сладков заявил, что ВС РФ могут бомбить Киев из Черниговской области. Военный эксперт Алексей Живов допустил, что российские военные могут возобновить боевые действия на черниговском направлении.
«Линия безопасности должна распространяться на Черниговскую область. Там, объективно, самая близкая дорога на Киев. Конечно, на этом направлении будет все заминировано. Решение по наступлению может быть принято совершенно неожиданно. Есть вспомогательные направления, которые потом становятся основными», — сказал Дандыкин.
При этом военный эксперт добавил, что сейчас для наступления не самые благоприятные погодные условия, в зоне СВО началась распутица.
Дандыкин считает, что решение о наступлении может зависеть от ситуации на других направлениях.