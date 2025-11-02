Ричмонд
В Тюмень придут морозы до −17 градусов

В Тюмени 2 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение дня воздух прогреется до +3 градусов, а ночью температура может опуститься до −17 при прояснении. На протяжении дня прогнозируются осадки в виде снега.

В течение дня будет идти снег.

«В воскресенье, 2 ноября, в Тюмени ожидается снег. Днем +3, −2 градусов. Ночью −7, −12, при прояснении −17», — отмечается в сообщении ведомства.

Синоптики уточняют, что на протяжении суток в регионе сохранится западный ветер с порывами до 5−10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 92%.