Пермским компаниям стало проще нанимать айтишников

Компании легко находят грамотных специалистов в IT.
Дефицит IT-специалистов в Перми сменился избытком кадров. Об этом заявил генеральный директор компании Maestro Александр Киселев в интервью URA.RU. По его словам, найти квалифицированных сотрудников стало значительно проще, чем в предыдущие периоды.
«Проблем с кадрами сейчас нет. Рынок IT переполнен, специалистов стало проще найти. Был момент, когда всех разобрали, но ситуация стабилизировалась и хорошие кадры снова появились», — пояснил Киселев.
Руководитель компании добавил, что изменение ситуации связано в том числе со снижением зарплат на государственных предприятиях. В интервью URA.RU Киселев также рассказал о создании полностью отечественной разработки, перспективах медленных зарядок и особенностях электромобильной инфраструктуры в Прикамье.