Пермским компаниям стало проще нанимать айтишников

Руководитель компании добавил, что изменение ситуации связано в том числе со снижением зарплат на государственных предприятиях. В интервью URA.RU Киселев также рассказал о создании полностью отечественной разработки, перспективах медленных зарядок и особенностях электромобильной инфраструктуры в Прикамье.