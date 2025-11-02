Дорожная служба Прикамья заплатит штраф за колею, из-за которой погиб человек

«КГБУ “Управление автомобильных дорог и транспорта” Пермского края признано виновным в административном правонарушении и оштрафовано на 200 тысяч рублей. Поводом стало смертельное ДТП, произошедшее 17 июля 2025 года в 22:50 на автодороге “Карагай — Рождественск”. На 9 км дороги 45-летний водитель автомобиля УАЗ-390994 не справился с управлением в дождь на мокром асфальте, машину занесло в кювет и опрокинуло. В результате аварии пассажирка “буханки” скончалась в больнице от полученных травм», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».